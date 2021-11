Frankfurt (ots) -Berenberg hat einen neuen Micro Cap-Fonds aufgelegt. Der Berenberg International Micro Cap investiert in Aktien kleinerer internationaler Innovationsführer außerhalb Europas mit dem Fokus auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 1 Mrd. Euro. Damit erweitert und ergänzt Berenberg seine erfolgreiche Nebenwertestrategie geografisch. Gemanagt wird der Fonds von Peter Kraus und seinem erfahrenen Nebenwerte-Team, bestehend aus Michael Schopf, Katharina Raatz, Johann Abrahams und Fabian Weinstock.Der Berenberg International Micro Cap-Fonds (ISIN: LU2347482627) investiert in Klein- und Kleinstunternehmen in entwickelten Ländern außerhalb Europas mit dem Fokus auf eine Marktkapitalisierung von unter 1 Mrd. Euro. Die strategische geografische Aufteilung des Portfolios umfasst dabei die Länder USA, Japan, aber auch vielversprechende Nischenmärkte wie Kanada, Israel, Singapur, Australien oder Neuseeland. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Europe Micro Cap TR, den das Berenberg-Team mit MSCI aufgelegt hat und der mehr als 4.600 Unternehmen umfasst. Berenberg bietet damit den ersten international investierenden Micro Cap Fonds mit dieser neuen Benchmark an.Das Portfolio soll ca. 100 Werte enthalten und weist aktuell eine Marktkapitalisierung (Median) von 450 Mio. Euro auf. Das Nebenwerte-Team ist überzeugt: "Viele Micro Caps weisen im Vergleich zu den meisten Großunternehmen ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum auf. Mit dem Fonds wollen wir den Anlegern den Zugang zu solchen Innovationsführern in Zukunftsbereichen außerhalb Europas anbieten. Er ist damit eine exzellente Ergänzung zu unserem europäischen Micro Cap-Produkt." Des Weiteren sind Micro Caps für aktive Fondsmanager vor allem auch deshalb interessant, weil die Abdeckung durch Analysten sehr gering ist, was die Chance bietet, unentdeckte Börsen-Perlen aufzuspüren. Der Investmentprozess für den neuen Fonds ist derselbe wie bei dem des bereits seit Oktober 2017 bestehenden europäischen Micro Cap Fonds.Pressekontakt:Frank BremserPressereferentTelefon +49 69 91 30 90-515frank.bremser@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56380/5069748