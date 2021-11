DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GENL EL. 15/27 GECA XS1238902057 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECT. 05/35 MTN GCPJ XS0229567440 11.11.2021 HZE/EOT

GE CAPITAL UK F.13/23 MTN XS0971723233 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECT. 09/39 MTN US36962G4B75 11.11.2021 HZE/EOT

GE CAPITAL UK F.08/38 MTN XS0361336356 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECT. 02/31 MTN XS0154681737 11.11.2021 HZE/EOT

GENL EL. 12/22 US369604BD45 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECT. 08/38 MTN US36962G3P70 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECTRIC 2023 MTN US36962G6S82 11.11.2021 HZE/EOT

GENL EL. 17/37 XS1612543394 11.11.2021 HZE/EOT

GEN.EL.CAP.SERVICES 2035 US36959CAA62 11.11.2021 HZE/EOT

GENL ELECTR 20/30 US369604BW26 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECT. 05/37 MTN XS0229561831 11.11.2021 HZE/EOT

GENERAL ELECT. 02/32 MTN US36962GXZ26 11.11.2021 HZE/EOT

GENL EL. 12/42 US369604BF92 11.11.2021 HZE/EOT

GENL ELECTR 20/50 GECD US369604BY81 11.11.2021 HZE/EOT

GE CAP.EURO.FUND. 07/27 XS0288429532 11.11.2021 HZE/EOT

GE CAPITAL UK F.09/39 MTN XS0408304995 11.11.2021 HZE/EOT

GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN GCWK XS0874840845 11.11.2021 HZE/EOT

GENL ELECTR 20/27 US369604BV43 11.11.2021 HZE/EOT

GE CAPITAL UK F.08/33 MTN XS0340495216 11.11.2021 HZE/EOT

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de