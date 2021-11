Hamburg (ots) -Maske tragen draußen? Zum Glück oft nicht mehr nötig! Feiern mit 100 Personen oder mehr? Wohl an - wieder erlaubt! Abstand halten? Total von gestern! Keine Umarmungen? Völlig überholt, es lebe die Bussi-Bussi-Manier! Solcher Meinung mögen viele Menschen sein, die in den entsprechenden Gebieten leben. Doch diese sind herzlich gebeten, auch hieran zu denken: Gerade in der aktuellen Situation mit vielerorts teils kräftig steigenden Inzidenzwerten gibt es vermutlich eine ähnlich große Zahl, die sich bei all den Verminderungen oder Aufhebungen von Corona-Regeln unwohl fühlt, die weiterhin Vorsicht walten lassen möchte - etwa beim Maske-Tragen oder beim Abstand-Halten. Ängste und Unsicherheiten sind dafür oft Gründe, die bei etwas Einfühlungsvermögen sicher nachzuempfinden sind.Beweisen Sie deshalb Ihr wertschätzendes Verhalten Ihren Mitmenschen gegenüber auch, indem Sie andere Meinungen und Wünsche zum Verhalten bei möglichen Lockerungen der Corona-Regeln respektieren. Das sollte in "beiden Richtungen" gelten - also sowohl seitens der "Vorsichtigen" zu den "Mutigeren" als auch umgekehrt. Wenn Sie zum Beispiel dem eventuell aufkommenden Drang widerstehen, einer anderen Person Ihre Einstellung und Sicht der Lage "überstülpen" zu wollen, fördern Sie die angenehme Kommunikation sehr. Der gleiche positive Effekt entsteht, wenn Sie Äußerungen vermeiden, die von Ihrem Gegenüber als Angriff oder Abwertung empfunden werden können - wie etwa der als Überschrift gewählte Satz.Pressekontakt:Inge Wolff - Vorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen International (AUIPräsidentin Bundesverband für AUI-Business-KniggeTraining und Coaching e. V. (BvKnigge)Präsidentin Umgangsformen-Akademie Deutschlands e. V. (UAD)Jenaer Straße 3, 33647 BielefeldTelefon: (01 75) 7 44 11 18Karl-Werner Wiemers - Swinging World GmbH - Der Unternehmerverband der TanzschulenWeidestraße 120 b, 22083 HamburgTelefon: (0 40) 50 05 82-24, E-Mail: karl-werner.wiemers@tanzen.deOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/5069776