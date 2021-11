Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit 6,2% ist die Inflation im Oktober in den USA auf den höchsten Stand seit 1990 gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Vor allem das massive Anziehen der Energiepreise sei ein wesentlicher Faktor. Die Preistreiber aus dem Frühjahr - wie Gebrauchtwagen, Übernachtungen und Flüge - seien nach moderateren Monaten nun wieder höher ausgefallen. Generell würden Güterengpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschließungen, Containermangel den allgemeinen Preisdruck hochhalten. So würden auch die Nahrungsmittelpreise stark anziehen. Zudem scheinen die niedrigen Leerstände, die gestiegenen Immobilienpreise und Einkommen die Mieten höher zu treiben, welche die Kernrate mit einem Anteil von 40% nun auch für längere Zeit beeinträchtigen können, so die Analysten der Nord LB. ...

