Am Donnerstag ist es bei Siemens so weit. Der DAX-Konzern bringt seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal. Im Vorfeld enttäuschte der Konkurrent ABB, wohingegen General Electric mit soliden Zahlen überzeugen konnte. DER AKTIONÄR erklärt, was Anleger am Donnerstag erwarten können.Siemens hat im vierten Quartal (per 30. September) nach den Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten einen Umsatz von 16,71 Milliarden Euro erzielt. Das sind 9,2 Prozent mehr als die 15,3 Milliarden Euro, die das ...

