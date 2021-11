Der NES-Klassiker Punch-Out funktioniert nun mit Box-Gesten im Browser. Wer will, kann die Gegenschläge mit echten Elektroschocks ausstatten. Um das Boxspiel, das er früher so gerne gespielt hat, mit einer ordentlichen Portion Real-Life zu garnieren, programmierte Ian Charnas die NES-Version von Punch-Out um. Was sich zunächst einfach anhörte, hielt einige Hürden für ihn bereit. Dennoch gelang es ihm, die Kosten niedrig zu halten. Skelett-Tracking von Google Zunächst war Charnas auf der Suche nach einem Motion-Tracker. Er fand ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...