In seinem jüngst erschienenen Schwarzbuch 2021 nimmt sich der Bund der Steuerzahler primär Digitalisierungsprojekte vor. So kommt der Bund bei wichtigen IT-Projekten nicht gut weg. Der Bund der Steuerzahler ist nicht einverstanden mit der Vergabepraxis der Bundesbehörden bei IT-Projekten. Besonders stoßen sich die Fachleute an der Luca- und der Autobahn-App, aber auch die Einführung des digitalen Impfnachweises sehen sie kritisch. Luca-Lizenzen zu teuer beschafft So sieht der Steuerzahlerbund in Sachen Luca-App eine gravierende Verschwendung von Steuergeldern. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...