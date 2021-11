EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ASMALLWORLD AG verlegt seinen Hauptsitz an eine neue Adresse



10.11.2021 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc Mitteilung



Ad hoc Mitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) verlegt seinen Hauptsitz an eine neue Adresse Zurich, 10.11.2021 - Die ASMALLWORLD AG hat neue Büros in der Zürcher Innenstadt bezogen. Die Firma verlegt damit auch per sofort ihren Hauptsitz an die neue Adresse. Die ASMALLWORLD AG hat an der Seidengasse 20, im Stadtzentrum von Zürich, neue Büroräumlichkeiten bezogen. Die Firma verlegt damit auch ihren Hauptsitz an diese Adresse. Das neue Büro mit Blick auf den belebten Verkehrsknotenpunkt Löwenplatz widerspiegelt die Energie des wachsenden Unternehmens und bietet den Mitarbeitern einen perfekten Ort, um besser zusammenzuarbeiten und die nächste Phase der Unternehmensentwicklung in Angriff nehmen zu können. "Wir freuen uns sehr über diesen neuen Standort", kommentiert Jan Luescher, CEO der ASMALLWORLD AG. "Dieser Umzug symbolisiert einen weiteren Meilenstein für unser wachsendes Unternehme und ist ein perfekter Impuls, um die nächste Phase unseres Wachstums zu beginnen." Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

