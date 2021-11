von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Der aktivistische US-Aktionär Daniel Loeb ist mit dem Hedgefonds Third Point bei Shell eingestiegen und fordert die Zerschlagung, um Wertsteigerungen zu realisieren und den Ölriesen klimagerechter aufzustellen. Die Fondsgesellschaft Union Investment hat 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...