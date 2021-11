London (ots) -Entain, Muttergesellschaft von bwin und eine globale Unternehmensgruppe für Sportwetten, Glücksspiele und interaktive Unterhaltung, hat heute "EnTrain" vorgestellt. EnTrain ist eine neue, mit mehreren Millionen Euro ausgestattete globale Initiative, die einen verbesserten Zugang von Menschen zur Technologiebranche und die Vielfalt in diesem Sektor fördern will. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 weltweit das Leben von mehr als einer Million Menschen, persönlich oder mittelbar das ihrer Familien und Angehörigen, positiv zu beeinflussen.EnTrain ist das erste globale, strategische Engagement der Entain Foundation für die internationalen Gemeinschaften, in denen sie tätig ist. Mit dieser Initiative unterstützt die Stiftung Menschen aus allen unterrepräsentierten Gruppen in ihrer Branche. EnTrain baut auf einem Programm auf, das die Stiftung Anfang des Jahres zur Förderung von Frauen im Technologiebereich initiiert hatte.EnTrain wurde heute im Rahmen der ESG-Veranstaltung "Entain Sustain" in London präsentiert, auf der Entain neue Initiativen und Verpflichtungen für diesen Bereich vorstellte und seine Führungsrolle in diesem wichtigen Bereich der Unternehmensverantwortung unterstrich."Entain ist ein ambitioniertes Unternehmen und Nachhaltigkeit ist eine unserer beiden zentralen strategischen Säulen. Sie kommt unseren Kund:innen zugute und ist auch positiv für unser Unternehmen und die Gemeinschaften, zu denen wir gehören", sagte Jette Nygarrd-Andersen, CEO von Entain. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine wichtige Rolle darin spielen, die nächste Generation für eine Karriere im Technologiebereich zu begeistern. Da wir die Zukunft der interaktiven Unterhaltung neu gestalten, möchten wir auch dazu beitragen, dass sich mehr Menschen daran beteiligen. Unsere neue EnTrain Initiative liefert die Bausteine dafür, indem sie Zugang zu akademischen und beruflichen Kursen sowie zu technologischem Fachwissen und Ausstattung bietet, die sie für ihren Erfolg benötigen."Die EnTrain Initiative umfasst vier zentrale Säulen:- Entain Academy: Vermittlung einer transformativen Technologieausbildung für die nächste Generation- Entain Scholarships: Bereitstellung einer Plattform zur Auswahl einer Vielzahl von Kandidat:innen, die zu digitalen Pionier:innen werden sollen- Entain Apprenticeships: Fortbildung und Entwicklung der eigenen Mitarbeitenden und Ausbau externer Ausbildungsprogramme mit neuen und bestehenden Partner:innen- Entain Partnerships: Partnerschaften und Zusammenarbeit mit Organisationen auf der ganzen Welt, die die Vielfalt in der Technologie fördern und unterstützenDie neuen globalen Partnerschaften, die heute als Bestandteil von EnTrain bekannt gegeben wurden, sollen unterrepräsentierten und benachteiligten Gruppen in den Regionen, in denen Entain tätig ist - im Vereinigten Königreich, in Europa, Australien und Amerika - Chancen bieten:- The Entain Foundation finanziert neun Auszubildende bei YGAM (dem Young Gamers and Gamblers Education Trust) im Vereinigten Königreich. Die Lehrstellen, die vor Jahresende 2021 beginnen werden, dauern zwischen einem und vier Jahren. Sie sollen Mitarbeitenden von YGAM Chancen bieten, neue Fähigkeiten in den Bereichen Coaching, Führung und Projektmanagement zu entwickeln.Daniel Bliss, Director of External Affairs von YGAM, sagte zu der Partnerschaft: "Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung von Entain. Diese Initiative wird unsere ambitionierte Personalstrategie unterstützen und dazu beitragen, das Fachwissen unseres Personals weiterzuentwickeln. Unsere Wohltätigkeitsorganisation wird damit besser ausgestattet sein, um ihr Wachstum voranzutreiben und ihren sozialen Impact zu steigern.- In Europa finanziert die Entain-Stiftung eine Partnerschaft mit der Technischen Universität Berlin und dem Nexus Institut, um ein internationales Schulungsprogramm für Führungskräfte zu entwickeln, das die Vielfalt in Forschung und Entwicklung fördern soll. Das Programm, das sich an Technologiemanager, Gründer und Start-ups sowie an F&E-Personal in der Privatwirtschaft, im Hochschulbereich und in Forschungseinrichtungen richtet, unterstützt das weltweit anerkannte Konzept der Gendered Innovations (https://genderedinnovations.stanford.edu/), das von der renommierten Professorin Londa Schiebinger von der Stanford University entwickelt wurde. Das Konzept der Gendered Innovations nutzt Methoden der Sex-, Gender- und Intersektionalitätsanalyse, um neues Wissen in Medizin, Technik und Informations- und Kommunikationstechnologie zu schaffen.- In den USA hat Entain eine Stipendienpartnerschaft mit der University of Nevada Las Vegas (UNLV) geschlossen, um Bewerber zu unterstützen, die eine Karriere in der Online-Sportwetten- und Glücksspielbranche anstreben. Die ersten Absolventen werden mit Softwareingenieur:innen und Technologen zusammenarbeiten, die im Global Innovation Team von Entain im Harry Reid Research and Technology Park tätig sind.- Die Entain Foundation geht eine Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Tiempo de Juego ein, um eine hochleistungsfähige und von der Gemeinde geführte Frauenfußballmannschaft in Kolumbien ins Leben zu rufen. Das Programm bietet 25 Mädchen ein ganzheitliches Bildungsangebot, das sechs Fußballtrainingseinheiten pro Woche, drei Englischstunden pro Woche und psychosoziale Beratung umfasst. Es soll sportbezogene Lebensprojekte im Land schaffen und die unsichtbaren Barrieren beseitigen, mit denen Mädchen und Frauen konfrontiert sind, wenn es darum geht, Sport zu treiben und an Wettkämpfen teilzunehmen.- In Australien ist Entain in den Endzügen der Entwicklung einer umfassenden Strategie zur Verbesserung der Chancen für unterrepräsentierte Gruppen im Technologiebereich. Angeführt von seiner neuen "Pathways Academy" wird Entain mit verschiedenen Bildungsanbietern zusammenarbeiten, um Frauen, Arbeitskräften mit Migrationshintergrund, Ureinwohner:innen und neurodiversen Gruppen bessere Wege in technologiebasierte Branchen zu eröffnen.Mit seinen bestehenden Initiativen hat Entain 2021 weltweit bereits rund 50.000 Menschen geholfen. Darauf wird EnTrain ab jetzt bis 2030 aufbauen. Dazu gehört auch die Unterstützung durch frühere Lehrstellen und Spenden an bestehende Partner, die Vielfalt für unterrepräsentierte Gruppen fördern, wie die Anfang des Jahres angekündigte Partnerschaft mit Girls Who Code.Hinweise für die RedaktionenDie Entain Foundation unterstützt eine Vielzahl wertvoller Zwecke (https://entaingroup.com/entain-foundation/supporting-good-causes/), darunter:- Abteilung für Sucht, Cambridge Health Alliance, Harvard Medical SchoolEntain investiert rund 5,5 Millionen britische Pfund in ein fünfjähriges Forschungsprojekt mit der Abteilung Such (https://www.divisiononaddiction.org/)t der Cambridge Health Alliance, einem Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School. Ziel des Projekts ist es, das Verständnis für problematisches Glücksspiels zu verbessern und dadurch Wege für eine bessere Prävention und effektivere Behandlungsansätze zu definieren.- Deutsches Forum für Integrität im SportGemeinsam mit den deutschen Bundesligavereinen Borussia Dortmund und 1.FC Köln sowie der Sportintegritätsplattform, dem Play Fair Code, hat die Entain-Stiftung 2019 das Deutsche Forum für Integrität im Sport ins Leben gerufen. Ziel des Forums ist es, das Bewusstsein für Sportintegritätsprogramme in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern weiter zu schärfen.- Girls Who CodeEine internationale gemeinnützige Organisation, die sich für die Überwindung der Geschlechterkluft in der Techbranche einsetzt. Entain unterstützt ihre globalen Programme, um junge Frauen in die Technologiebranche zu bringen, vor allem im Vereinigten Königreich, den USA, Kanada und Indien. Entain ist stolz darauf, einer der wichtigsten globalen Partner von Girls Who Codes zu sein.- Tech Girls Movement Foundation AustraliaEine Organisation, die geschlechterspezifische Vorstellungen in Frage stellt, die die Beteiligung von Mädchen an MINT-Fächern (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) limitieren. In Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, und der Industrie stellt sie Frauen, die bereits eine erfolgreiche Technologiekarriere gemacht haben, Mentorinnen zur Verfügung und hilft jungen Frauen, die eine Berufsberatung suchen.- Pitching In Investitionsfond für BreitensportPitching In (https://entaingroup.com/entain-foundation/pitching-in/) wurde initiiert, als Fußballklubs und Sportorganisationen mit den beispiellosen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Finanzen konfrontiert waren. Das mehrere Millionen Euro schwere, mehrjährige Investitionsprogramm in Großbritannien startete im September 2020 mit einer Flaggschiff-Partnerschaft mit der Isthmischen Liga, der Northern Premier und der Southern League - zusammen bekannt als die Trident League - die die siebte und achte Stufe des englischen Ligasystems bilden.- SportsAidDurch die mehrjährige strategische Partnerschaft von Entain mit SportsAid (https://entaingroup.com/entain-foundation/sportsaid-partnership/), die als Wohltätigkeitsorganisation aufstrebende Athleten unterstützt und Teil des Investitionsprogramms Pitching In ist, bietet Entain britischen Athleten finanzielle Unterstützung, Anerkennung und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Jeder Athlet erhält eine jährliche Prämie, die zu Kosten wie Reise, Unterkunft und Ausrüstung beiträgt. Durch die Partnerschaft hilft Entain jedes Jahr landesweit fünfzig aufstrebenden Sportstars.- Inter Mailand Fußballclub - Förderung der Teilnahme am FrauenfußballDie Entain-Stiftung hat eine Zusammenarbeit mit dem Fußballclub Inter Mailand begonnen, um die Teilnahme am Frauenfußball in Italien zu fördern. Unterstützt durch eine nationale Medienkampagne in Zusammenarbeit mit der Gazzetta dello Sport entwickelt das Projekt eine fußballbezogene Talentshow für angehende Fußballerinnen.- US-Fonds zur Unterstützung der Forschung im Bereich SportwettenDie Stiftung ist Bronze-Sponsor des Fonds zur Unterstützung der Forschung im Sportwettenbereich, der kürzlich vom US National Center for Responsible Gaming ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Projekts, das das erste seiner Art in den USA ist, ist die Ausstattung von Forschern an führenden Institutionen mit den nötigen Ressourcen, um neue Erkenntnisse über die Bedeutung der Einführung von legalisierten, regulierten Sportwetten für die öffentliche Gesundheit zu gewinnen.- Professional Players Federation in GroßbritannienDie Stiftung ist eine Partnerschaft mit der Professional Players Federation (die "PPF"), der nationalen Organisation der Berufsspielerverbände in Großbritannien, eingegangen. Sie finanziert deren Spieler-Fortbildung gegen Spielabsprachen. Die Partnerschaft ermöglicht es der PPF, die Entwicklung und Bereitstellung von Online-Lernprogrammen und Präsenzschulungen für Hunderte von Sportlern in Sportarten wie Fußball, Cricket, Rugby Union, Golf, Darts und Snooker zu unterstützen.Über die Entain FoundationDie Entain Foundation wurde gegründet, um die ESG- und CSR-Initiativen, Ziele und Spenden der Entain-Gruppe auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu koordinieren. Die Aktivitäten der Stiftung konzentrieren sich insbesondere auf die folgenden Bereiche: Verantwortungsvolles Spielen, Sportintegrität, Forschung im Bereich der Wett- und Gaming-Regulierung, Weiterbildung und Behandlung; Breiten-, Frauen- und Behindertensport; Männergesundheit, mit besonderem Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit sowie Projekte mit einem klaren Bezug zur lokalen Gemeinschaft an den wichtigsten Standorten von Entain.Über EntainEntain plc ist ein FTSE100-Unternehmen und einer der weltweit größten Sportwetten- und Glücksspielanbieter, der sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Glücksspielmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninja Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt proprietäre Technologie in allen ihren Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an.Die Gruppe betreibt auch ein Joint-Venture mit MGM Resorts, um das Sportwetten- und Glücksspielangebot über BetMGM in den USA zu nutzen. Entain liefert die Technologie, die BetMGM antreibt, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt wurden. Die Gruppe ist im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig und verfügt über Lizenzen in insgesamt 27 regulierten Märkten. Entain ist ein Leader in den ESG, Mitglied von FTSE4Good, dem DJSI, verfügt über ein AA Rating von MSCI und gehört zu den 50 weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit von Bloomberg. Die Gruppe hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt und sich verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu sein und unterstützt über die Entain Foundation eine Vielzahl von Initiativen, die sich auf sicheres Glücksspiel, Breitensport, Vielfalt in der Technologie und Gemeinschaftsprojekte konzentrieren.Weitere Informationen finden Sie auf den Website der Gruppe: www.entaingroup.comPressekontakt:Hartmut SchultzPR Germany, Austria, and SwitzerlandHartmut Schultz Kommunikation GmbHhs@schultz-kommunikation.comTel: 0170 4332 832Media - Entain plcmedia@entaingroup.comTessa Curtis, Head of Group PR & Media Relationstessa.curtis@entaingroup.comJay Dossetter, Head of ESG and Press Officejay.dossetter@entaingroup.comJodie Hitch, PR Managerjodie.hitch@entaingroup.comOriginal-Content von: Entain Plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151223/5069831