Stärker als befürchtet gestiegene US-Inflationsdaten für Oktober sorgen an den Edelmetall-Märkten für kräftige Käufe. Der Goldpreis steigt am Mittwoch-Nachmittag zweitweise um bis zu zwei Prozent auf 1.868 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit Mitte Juni. Am Morgen hatte das Edelmetall noch rund 1.825 Dollar gekostet.Die Inflationsrate in den USA ist im Oktober auf den höchsten Stand seit dem ...

