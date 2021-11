Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) hat erneut äußerst positive Zahlen vorgelegt und konnte an den Wachstumstrend der vergangenen Quartale anknüpfen. Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten erreichte einen Rekordwert von EUR 121,2 Mio. und lag mit 49,1 % über dem Vorjahreszeitraum und mit 39,2 % über dem Vergleichszeitraum in 2019. Für das dritte Quartal belief sich der Auftragseingang auf EUR 38,4 Mio. Dies entspricht einem Anstieg von 36,7 % gegenüber dem Vorjahr und einem Zuwachs von 19,6 % gegenüber dem dritten Quartal 2019. Die Book-to-Bill-Ratio war trotz der erheblich gestiegenen ...

