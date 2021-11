Apple bietet zu überschaubaren Kosten einen Basisdienst für kleine und mittelständische Unternehmen an, die ihre Apple-Hardware-Ausstattung zentral administriert und auch ansonsten betreut wissen wollen. "Apple Business Essentials" heißt der neue Dienst, den der kalifornische Hard- und Softwarehersteller vorerst nur in den USA für Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitenden aufgelegt hat. Der startet nun in eine Beta-Phase und soll ab Frühjahr 2022 als reguläres Angebot zu buchen sein. Mehr zum Thema Apple behebt Killer-Bug: macOS Monterey jetzt auf älteren Macs sicher nutzbar ...

