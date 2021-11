Eine neue Funktion ermöglicht es Spotify-Nutzern, ihre Wiedergabelisten für unerwünschte Nutzer zu blockieren. Bisher war das nur über Umwege möglich. So funktioniert's. Du möchtest nicht, dass unerwünschte Personen auf deine Spotify-Wiedergabelisten zugreifen können oder mitbekommen, was du dir gerne anhörst? Dann wird dir die neueste Funktion des Audio-Streamingdienstes gefallen. In dieser Woche aktualisiert das Unternehmen seine Anwendungen - und gibt seinen Nutzern damit auch erstmals die Möglichkeit, andere Nutzer zu sperren. Bisher musste man sich dafür an...

Den vollständigen Artikel lesen ...