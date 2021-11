Die deutschen Aktien haben heute nach einem ruhigen und leicht schwächeren Handel im Tagesverlauf nach einem ersten Aufholimpuls in New York noch freundlich geschlossen. Bei den Einzelwerten konnten die Impfstoffhersteller Biontech und Valneva deutlich zulegen. Dagegen ringt die Aktie von Teamviewer nach einem neuen Vorstandsabgang um Stabilität. Freundlich tendiert zudem auch die Aktie von Nordex.Der DAX schwankte heute bis zum Börsenbeginn in New York mehr oder weniger uninspiriert seitwärts und dabei überwiegend in den roten Zahlen, konnte sich aber nach ...

