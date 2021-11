Vertreter von American Family, Santander UK und Gore Mutual diskutieren mit Führungskräften von Earnix über Best Practices für Versicherungen, Bankwesen und Analytik

Earnix, ein globaler Anbieter von fortschrittlichen KI-gesteuerten Rating-, Preisgestaltungs- und Produktpersonalisierungslösungen für Versicherungen und Banken, kündigte heute seine jährliche Leitveranstaltung E?celerate 2021: Fully Personalized Dynamic Performance" an, die vom 15. bis 16. November stattfindet. Als Ehrengast wird der ehemalige Formel-1-Pilot David Coulthard MBE über Agilität und die Notwendigkeit dynamischer Leistung sprechen. Die diesjährige Veranstaltung bietet drei Tracks zu den Bereichen Versicherungen, Banken und Analytik mit Präsentationen von mehr als einem Dutzend internationaler Referenten.

"Wir freuen uns jedes Jahr darauf, führende Experten aus den Bereichen Versicherung, Bankwesen und Analytik auf unserem jährlichen Gipfel begrüßen zu dürfen. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören Vordenker, Influencer und Kunden, die ihre Erfahrungen und Best Practices mit Lösungen von Earnix teilen werden. Alle Referenten werden praktische Ratschläge geben, wie Banken und Versicherer ihre Geschäftsstrategien vollständig auf die Bedürfnisse der Verbraucher ausrichten können. Dies soll dazu dienen, die Kluft zwischen Anbietern und ihren Kunden zu überbrücken, indem Entscheidungen getroffen werden, die einen langfristigen Wert schaffen", so Udi Ziv, CEO von Earnix

Die globale virtuelle Veranstaltung befasst sich mit den entscheidenden Aspekten, die sich auf Unternehmen auswirken, von der digitalen Transformation und nutzungsbasierten Versicherungen der nächsten Generation bis hin zur KI-gesteuerten modernen Preisgestaltung. Die vollständige Tagesordnung kann hier eingesehen werden. Zu den namhaften Referenten zählen Führungskräfte von Earnix, Capgemini, Celent, Finity Consulting, American Family, Gore Mutual und Santander UK.

15. November Tracks: Versicherungen und Bankwesen

Führende Versicherungsexperten halten Vorträge über die Notwendigkeit unternehmenskritischer Systeme zur Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung in einer digitalen Welt mit hochentwickelter Software für die Tarifierung von Versicherungen sowie für die Produkt- und Kundenbindung.

Führende Persönlichkeiten aus dem Bankensektor sprechen über die digitale Transformation und ihre tatsächliche Bedeutung sprechen. Die Referenten diskutieren Themen wie die KI-gesteuerte Bank, die Preisgestaltung und Kreditvergabe in einer digitalen Welt sowie die Nutzung von Datenanalysen im Bankwesen.

16. November Track: Analytik

Spitzenforscher, Wissenschaftler und Experten aus der ganzen Welt teilen ihre Erkenntnisse auf dem Gebiet der Technologie, des Versicherungswesens und des Bankwesens mit einem besonderen Blick auf KI, maschinelles Lernen und fortschrittliche Analysen.

"Ich freue mich darauf, als Referent an dem jährlichen Gipfeltreffen von Earnix teilzunehmen, einer Veranstaltung, die ausdrücklich darauf ausgerichtet ist, Finanzinstituten zu zeigen, wie sie Daten und Analysen nutzen können, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Durch Einblicke in die Kundenbedürfnisse auf Basis interner und externer Verhaltensweisen können Finanzinstitute ihre Produkte und Dienstleistungen so gestalten und bepreisen, dass sie die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden proaktiv erfüllen", erklärte Dan Latimore, Chief Research Officer von Celent

Über Earnix

Earnix ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Systeme für globale Versicherer und Banken. Mithilfe von Earnix können die Kunden Preise und personalisierte Produkte anbieten, die intelligenter, schneller und sicherer und mit den Unternehmenszielen konform sind. Die Kunden von Earnix erstellen mehr als 1,4 Milliarde Angebote pro Jahr und profitieren dabei von systematisierten und unternehmensweiten Geschäftsvorteilen mit ultraschneller Investitionsrentabilität. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 setzt sich Earnix an sieben Standorten weltweit für Innovationen ein. Näheres erfahren Sie unter: earnix.com.

Nehmen Sie mit Earnix Kontakt auf über Twitter, LinkedIn und Facebook. Lesen Sie den Earnix Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211110006232/de/

Contacts:

Jena Murphy

pr@earnix.com

1 617-953-5833