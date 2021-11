LISSABON, Portugal, Nov. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOMAÍ Pharmaceuticals Unipessoal LDA hat vom Portugal 2020-Komitee Fördermittel für innovative Produkte in Höhe von 2,7 Millionen Euro erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt die Vision und das Engagement von Somai, Ressourcen zu investieren und innovative Technologien auf dem portugiesischen Markt einzuführen.



"Die Anerkennung durch die PT 2020-Gutachter ist eine Ehre, die die sorgfältige Planung unterstreicht, die bei der Entwicklung innovativer Cannabismedikamente für den EU-Markt erforderlich ist", so Michael Sassano, CEO und Chairman von Somai Pharmaceuticals. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber mit dieser bestätigenden Unterstützung der portugiesischen Regierung und der wissenschaftlichen Gemeinschaft haben wir einen guten Start hingelegt."

Portugal 2020 ist ein Partnerschaftsabkommen zwischen Portugal und der Europäischen Kommission zur Finanzierung von Programmen, die zur Verwirklichung der nationalen und kontinentalen wirtschaftlichen, sozialen und territorialen politischen Ziele beitragen, die auf Nachhaltigkeit und Inklusivität ausgerichtet sind.

"Somai wird sich an Studien und Versuchen für hochgereinigte und getrennte Cannabinoide mit den hochwertigsten Rohstoffen und Verfahren sowie an Anwendungen in der Kräutermedizin beteiligen", erklärte George Bellow, COO. "Das Unternehmen plant die Entwicklung mehrerer Cannabinoid-Formulierungen mit verschiedenen Verabreichungsmethoden: Gelkappen, transdermale Pflaster, sublinguale Streifen, orale Sprays und Tropfen. Wir haben eine große Zukunft mit dem Potenzial, auf über 12.000 Quadratmeter Extraktionsfläche zu wachsen, was unsere Anlage zu einer der größten Cannabinoid-Produktionsanlagen in Europa macht."

SOMAÍ Pharmaceuticals ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die Extraktion der Cannabispflanze und die Herstellung von pharmazeutischen Formulierungen für den EU-Markt konzentriert. Das Unternehmen investiert in die Extraktion, Forschung, Entwicklung und den Vertrieb von GMP-zertifizierten pharmazeutischen Cannabinoidprodukten.

