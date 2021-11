DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

YOC AG: VIS.X Direktintegration mit globaler Einkaufsplattform Adform



Berlin, 11. November 2021 - Das Adtech-Unternehmen YOC AG (ISIN DE0005932735) und die global führende Demand-Side-Plattform (Einkaufsplattform) Adform bauen ihre bestehende Partnerschaft aus. Durch die Direktintegration mit Adform, ist das Inventar von VIS.X, der unternehmenseigenen Technologieplattform von YOC, von nun an für eine größere Anzahl an Einkäufern im Open Market sowie in Private Deals verfügbar. Nachdem YOC erfolgreich Direktintegrationen mit Xandr, The Trade Desk, Magnite und anderen umgesetzt hat, folgt nun durch die Direktintegration mit Adform ein weiterer strategischen Meilenstein zum Ausbau der Supply-Side-Plattform VIS.X. Die engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglicht es Werbetreibenden, vollumfänglichen Zugang zu den High-Impact Werbeformaten von YOC zu erlangen. Diese können mit einem hohen Maß an Transparenz programmatisch eingekauft werden. Die direkte Integration der Adform Demand-Side-Plattform an VIS.X resultiert in einer Erhöhung der Auslastung des Werbeinventars für die Publisher beziehungsweise eine Steigerung der Verkaufsraten. In Konsequenz dessen steigt das Handelsvolumen innerhalb der Plattform VIS.X und das Umsatzpotenzial von YOC wird erhöht. "Adform ist eine der führenden und fortschrittlichsten Einkaufsplattformen für die größten Werbetreibenden weltweit. Dank der direkten Integration in die VIS.X Plattform werden nun alle Kunden und Partner von Adform auf die volle Effektivität unserer High-Impact Formate zugreifen und die Vorteile unseres Inventares nutzen", sagt Evgenij Tovba, CTO von YOC. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Direktintegration mit YOC erfolgreich abgeschlossen haben. Diese Integration ermöglicht unseren Kunden den Zugang zu leistungsstarken und wirkungsvollen Werbeformaten, die ihnen helfen, die Werbewirkung zu maximieren", kommentiert Gustav Mellentin, Adform EVP und Co-Founder. YOC plant, sein Set an DSP Direktintegrationen in VIS.X weiter auszubauen.

Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Durch die Kombination der eigenen programmatischen Handelsplattform VIS.X(R) und den YOC High-Impact Werbeformaten ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X(R) und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung von VIS.X(R). YOC ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.





