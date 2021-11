DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. November

=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Birkenfeld *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (08:00 BI-PK; 10:00 Analysten- Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Merck KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q; ab 12:00 Capital Markets Day (bis 12.11.), Kassel *** 07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt 07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Schrobenhausen 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Langen 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu *** 07:05 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q (09:15 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q, Wiesloch 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 3Q, Wiesbaden 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q, Wiesbaden 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 3Q, Lübeck 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 3Q, Den Haag 07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q, Bergisch Gladbach 07:35 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Pullach 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest 07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate, München *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 3Q, Bad Neustadt/Saale 08:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 3Q, Neu-Isenburg 08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Garching 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q, Senningerberg 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,5% gg Vq/ +6,8% gg Vj 2. Quartal: +5,5% gg Vq/+23,6% gg Vj *** 08:00 GB/BIP September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +1,5% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz September PROGNOSE: -14,4 Mrd GBP zuvor: -15,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,7% gg Vj 08:30 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 3Q, Regensburg 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Nassau 09:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PK zu Bankenpaket 09:30 EU/Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (Handel), Brüssel 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Herbst-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 13:15 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Eröffnungsrede bei Konferenz von Fed und EZB zu Erwartungsumfragen *** 14:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Kapitalmarkttag (virtuell) *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Bekanntgabe der Steuerschätzung, Berlin 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate, Mailand 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 19:00 EU/Informelle Tagung der Innenminister (bis 12.11.), Kranj - DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q, Hamburg - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung, London - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Börsenfeiertag am US-Anleihemarkt ===

