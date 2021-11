DGAP-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen

Knaus Tabbert AG: Umsatz- und Ergebniswachstum durch Lieferengpässe bei wesentlichen Komponenten deutlich beeinträchtigt - Auftragsbestand steigt auf 1,4 Milliarden Euro



11.11.2021 / 07:00

- Anstieg von Umsatz und Gesamtleistung im 9-Monats-Zeitraum, Ergebnis leicht unter Vorjahr

- Rückgang von Umsatz und Ergebnis auf Quartalsbasis durch Lieferengpässe

- Werkschließungen, verminderte Fertigungsvolumen und Rohmaterialknappheit bei Hauptlieferanten führen zu Produktionsstillständen bei Reisemobilen und deutlichem Anstieg der Vorräte aufgrund unfertiger Fahrzeuge und Produktionsausfälle

- Umfangreiches Investitionsprogramm zur Verdopplung der Fertigungskapazitäten auf 50.000 Einheiten angekündigt

- Neue Prognose für Gesamtjahr 2021 veröffentlicht Jandelsbrunn, Deutschland. Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, konnte im dritten Quartal 2021 das Wachstum des ersten Halbjahres nicht fortsetzen. Unterbrochene Lieferketten und der weltweite Mangel an Halbleitern führten zu ausbleibenden Lieferungen insbesondere von motorisierten Fahrgestellen aus dem Hause FIAT und MAN. Infolge wurden deutlich weniger Fahrzeuge produziert und ausgeliefert. Viele Fahrzeuge, die nur teilweise fertiggestellt werden konnten, sorgten für einen starken Bestandsaufbau, der sich auch in der guten Gesamtleistung widerspiegelt. Die Lieferverzögerungen sind Folge der anhaltenden Corona-Pandemie, der weltweiten Probleme beim Warentransport und anderer Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage. Fehlende oder verspätete Lieferungen von spezifischen Komponenten wie Klebstoffe, Fenster, Holz, Aluminium und Haustechnikkomponenten wie Kühlschränken oder Heizungen führen immer wieder zu standortübergreifenden Produktionsstörungen. "Knaus Tabbert konnte sich von den weltweiten und branchenübergreifenden Lieferkettenproblemen nicht abkoppeln. Die guten Erfolge des ersten Halbjahres reichen daher nicht aus, um das schwache dritte Quartal zu kompensieren. Wir sind auf die zuverlässige Lieferung von Fahrzeugchassis und anderen Baugruppen angewiesen. Dies ist seit Monaten nicht mehr gewährleistet", erläutert Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG, die Entwicklung im abgelaufenen Quartal. Aus Konzernsicht ergibt sich für den 9-Monats-Zeitraum dennoch ein Umsatzplus von annähernd 11 Prozent in Höhe von EUR 634,5 Mio. nach 573,1 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bezogen auf die Segmente entspricht dieses einem Zuwachs von fast 15 Prozent auf EUR 89,9 Mio. (Vorjahr: 78,3 Mio.) im Luxussegment und um 10 Prozent auf EUR 544,5 Mio. (Vorjahr: EUR 494,8 Mio. im deutlich größeren Premiumsegment. Einschließlich der sonstigen betrieblichen Erträge von EUR 2,1 Mio. ergibt sich für den 9-Monats-Zeitraum eine um 17,0 Prozent gesteigerte Gesamtleistung in Höhe von EUR 675,3 Mio. (Vorjahr: EUR 577,3 Mio.). Im dritten Quartal 2021 war die Gesamtleistung infolge der Lieferengpässe jedoch um 3% rückläufig. Auf 9-Monatssicht ergibt sich beim um Sonderbelastungen bereinigten 9-Monats-EBITDA ein leichter Rückgang von 1,7 Prozent auf EUR 46,5 Mio. (EUR 47,4 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge auf 9-Monats-Basis liegt bei 7,3 Prozent gegenüber 8,3 Prozent im Vergleichszeitraum. Unverändert hohe Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen Die starke Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen von Knaus Tabbert setzte sich mit unverändert positiver Dynamik fort. Mit 37.896 Einheiten verzeichnete der Konzern zum Bilanzstichtag 30. September 2021 einen Auftragsbestand in Höhe von EUR 1,4 Mrd. Er ist damit mehr als doppelt so hoch wie zum Ende des Geschäftsjahres 2020. Investitionsprogramm zum Ausbau der Produktion Mit Blick auf die steigende Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen hat der Konzern im August ein weiteres Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 220 Mio. angekündigt. Ziel ist es nicht nur bis 2025 die Produktionskapazitäten auf 50.000 Einheiten zu verdoppeln, sondern auch Trends im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Komfort zu setzen. Knaus Tabbert hatte dazu auf dem Caravan Salon Düsseldorf auch zahlreiche Neuigkeiten aller Konzernmarken sowie die Konzeptstudie für ein vollelektrisiertes Wohnmobil vorgestellt. Erweiterung der Lieferantenbasis mit weiteren Chassis-Herstellern Mit Blick auf die aktuellen Verzögerungen bei der Belieferung von Chassis und das avisierte Wachstum in den kommenden Jahren wird Knaus Tabbert zwei zusätzliche, führende Hersteller von Fahrzeugchassis in das Produktportfolio integrieren. Ab dem kommenden Frühjahr soll sich dadurch der bestehende Engpass an Basisfahrzeugen sukzessive verringern, während den Kunden damit zusätzliche Wahlmöglichkeiten für die Konfiguration ihres Fahrzeugs angeboten werden. Neue Prognose für das Gesamtjahr 2021 Unter Berücksichtigung des erfolgreichen ersten Halbjahres und der Herausforderungen im zweiten Halbjahr erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 nun einen um 7 Prozent steigenden Konzernumsatz von rund EUR 850 Millionen (Vorjahr: EUR 794,6 Millionen) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 7 Prozent (Vorjahr: 8,5 Prozent). Dieser Ausblick steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine neuen, unerwarteten Schwierigkeiten entlang der Lieferketten, bei der Produktion sowie der Fertigstellung und Auslieferung von Produkten einstellen. AUFTRAGSBESTAND 30.09.2021 30.09.2020 Veränderung Anzahl Einheiten 37.896 22.327 69,7 % Auftragsvolumen in EUR Mio. 1.392 656 112,2 % ERTRAGSKENNZAHLEN in EUR Mio. 01.07.2021 - 30.09.2021 01.07.2020 - 30.09.2020 Veränderung 01.01.2021 - 30.09.2021 01.01.2020 - 30.09.2020 Veränderung Umsatz 192,9 213,8 -9,8 % 634,5 573,1 10,7 % davon Premiumsegment 162,6 187,2 -13,2 % 544,5 494,8 10,0 % davon Luxussegment 30,3 26,5 14,3 % 89,9 78,3 14,8 % Gesamtleistung 210,8 217,9 -3,3 % 675,3 577,3 17,0 % Ergebnis EBITDA 1,5 13,6 -89,1 % 45,4 46,4 -2,2 % EBITDA bereinigt 1,8 13,7 -86,8 % 46,5 47,4 -1,7 % EBITDA-Marge bereinigt 0,9 % 6,4 % 7,3 % 8,3 % EBIT -3,7 8,9 -141,6 % 30,2 32,3 -6,6 % EBIT bereinigt -3,4 9,0 -137,2 % 31,3 33,3 -5,7 % EBIT-Marge bereinigt -1,7 % 4,2 % 4,9 % 5,8 % CASHFLOW in EUR Mio. 01.07.2021 - 30.09.2021 01.07.2020 - 30.09.2020 Veränderung 01.01.2021 - 30.09.2021 01.01.2020 - 30.09.2020 Veränderung Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -45,3 -12,5 264,1 % -4,9 35,0 -114,1 % Cashflow aus der Investitionstätigkeit -15,4 -5,1 203,5 % -28,2 -12,3 128,8 % Free Cashflow -60,7 -17,5 246,6 % -33,1 22,7 -246,0 % BILANZ in EUR Mio. 30.09.2021 31.12.2020 Veränderung Bilanzsumme 387,0 285,9 35,4 % Eigenkapital 128,3 123,8 3,7 % Eigenkapitalquote 33,2 % 43,3 % Netto-Finanzverbindlichkeiten 104,2 54,3 92,0 % PERSONALKENNZAHLEN nach Köpfen 30.09.2021 30.09.2020 Mitarbeiter 3.496 2.996 16,7 % Leiter Kommunikation/PR:

Stefan V. Diehl

+49 8583-21-300

s.diehl@knaustabbert.de Leiter Investor Relations:

Manuel Taverne

+49 152-02092909

m.taverne@knaustabbert.de

