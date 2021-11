DJ K+S konzentriert sich auf Düngemittel - neue Finanzziele

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S will sich künftig auf sein Geschäft mit Düngemitteln auf Basis von Kali und Magnesium konzentrieren. Das neue Kerngeschäft soll - auch mit Partnern und neuen Geschäftsfeldern - ausgebaut und erweitert werden, wie in Kassel mitgeteilt wurde. Im Unternehmensmanagement soll das Hauptaugenmerk in den nächsten Jahren der Verbesserung des Bestandsgeschäfts gelten. Ziel ist es, dass ab 2023 alle Werke und der K+S-Konzern insgesamt einen positiven Free Cashflow erzielen und zwar unabhängig vom aktuellen Kalipreis.

Detailliert will die K+S-Führung ihre Pläne ab dem Mittag auf einem Kapitalmarkttag vorstellen. Die neuen Finanzziele sehen überdies vor, dass der Konzern über einen Zyklus von fünf Jahren hinweg seine Kapitalkosten verdient und eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent erzielt. Im dritten Quartal lag diese bei 16,2 Prozent.

Überdies will K+S künftig grundsätzlich eine Basisdividende von 15 Cent je Aktie zahlen. Bei guter Entwicklung sind auch mehr möglich. Dafür maßgeblich sollen vor allem Bilanzstruktur, erwartete Geschäftsentwicklung sowie der bereinigte Mittelzufluss sein.

Bei der Fortentwicklung des Produktportfolios wird es um angrenzende Nährstoffe und sogenannte Biostimulanzien gehen, aber auch um einen stärkeren Ausbau der Flüssigdüngung. Überdies setzt K+S auf nachhaltige Entsorgungslösungen - dazu wird derzeit ein Joint Venture mit der Remondis-Gruppe vorbereitet. Geprüft werden soll auch, ob sich die unterirdischen Kavernen des Unternehmens mittel- bis langfristig zur Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid oder von Wasserstoff eignen.

Die eigenen CO2-Emissionen will K+S bis 2030 gegenüber dem Stand von 2020 noch einmal um 10 Prozent senken.

K+S hat sich im vergangenen Jahr von seinem nordamerikanischen Salzgeschäft getrennt, um mit dem Erlös die drückenden Schulden zu senken. Das verbliebene Salzgeschäft in Europa - K+S ist hier weiter die Nummer eins am Markt - soll im Hinblick auf Produktportfolio, Kosten und Effizienz verbessert werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

