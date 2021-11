Für die Steuerschulden soll dieser Verkauf kaum reichen - und auch nicht, um den Welthunger zu bekämpfen. An drei Tagen trennte sich seine Treuhandgesellschaft von 4,5 Millionen Aktien. Der Tesla-Chef Elon Musk hat nach seiner Twitter-Umfrage am Samstag Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Er hatte Abonnenten seines Kanals gefragt, ob er 10 Prozent seiner Anteile abstoßen soll. Eine Diskussion über eine Reichensteuer war dem vorhergegangen. Das nun verkaufte Paket entspricht etwa drei Prozent seines Gesamtbesitzes an dem Elektroauto-Pionier, berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...