FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens hat seinen Überschuss im abgelaufenen Geschäftsjahr um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gesteigert und damit die im Sommer angehobenen Erwartungen übertroffen. Der Technologiekonzern profitierte von andauerndem Wachstum in seinen Schlüsselbranchen. Die Dividende soll um 50 Cent auf 4,00 Euro steigen, nachdem sie für das vergangene Jahr um 40 Cent gekürzt worden war.

Im neuen Geschäftsjahr 2021/22 strebt Siemens ein vergleichbar prozentual mittel-einstelliges Wachstum und einen Gewinn je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation von 8,70 bis 9,10 Euro an - nach 8,32 Euro im abgelaufenen Jahr.

Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

4. QUARTAL 4Q20/21 ggVj 4Q20/21 ggVj 4Q19/20 Auftragseingang 19.070 +26% 17.556 +16% 15.100 Umsatz 17.444 +18% 16.820 +14% 14.816 Ergebnis nach Steuern 1.330 -29% 1.226 -35% 1.879 Ergebnis je Aktie 1,45 -34% 1,36 -38% 2,20

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 5.854 +106% 17 2.836 EBITDA bereinigt -757 -- 13 -568 Ergebnis nach Steuern -1.453 -- 8 -1.403 Ergebnis je Aktie -5,75 -- 11 -6,08

SCOUT24

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q20 Umsatz 97 +8% 90 EBITDA* 55 +6% 52 *aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt

07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Schrobenhausen

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q, Wiesloch

07:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate, Würzburg

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 3Q, Wiesbaden

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q, Wiesbaden

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 3Q, Lübeck

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 3Q, Den Haag

07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q, Bergisch Gladbach

07:35 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Pullach

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate, München

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 3Q, Bad Neustadt/Saale

08:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 3Q, Neu-Isenburg

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q, München

08:00 DE/Süss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Garching

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q, Senningerberg

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London

08:30 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 3Q, Regensburg

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Nassau

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München

14:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Kapitalmarkttag (virtuell)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate, Mailand

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

DIVIDENDENABSCHLAG

BP 0,0546 Dollar Royal Dutch Shell A 0,24 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,5% gg Vq/ +6,8% gg Vj 2. Quartal: +5,5% gg Vq/+23,6% gg Vj 08:00 BIP September PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +1,5% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq 08:00 Handelsbilanz September PROGNOSE: -14,4 Mrd GBP zuvor: -15,0 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,7% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.032,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.649,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 16.025,00 +0,3% Nikkei-225 29.277,86 +0,6% Schanghai-Composite 3.525,92 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 170,36 +4 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.067,83 +0,2% DAX-Future 16.000,00 -0,2% XDAX 16.007,42 -0,2% MDAX 35.991,18 -0,3% TecDAX 3.874,91 -0,8% EuroStoxx50 4.348,82 +0,1% Stoxx50 3.761,29 +0,3% Dow-Jones 36.079,94 -0,7% S&P-500-Index 4.646,71 -0,8% Nasdaq-Comp. 15.622,71 -1,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,32 -103

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit seitwärtslaufenden Märkten rechnen Händler am Donnerstag in Europa. Der DAX wird am Morgen wieder unter der 16.000er-Marke gesehen, nachdem der Inflationsschock in den USA die dortigen Börsen ins Minus gedrückt hatte. Überdeckt wird das Inflationsdrama von der Berichtssaison. Hier schlägt eine wahre Datenflut auf den Markt ein, unter anderem mit Zahlen von Siemens, RWE und rund 40 weiteren Unternehmen allein in Deutschland.

Rückblick: Etwas fester - Hohe und nochmals stärker als erwartet gestiegenen US-Verbraucherpreise wurden zunächst gut weggesteckt, auch weil die US-Börsen anfangs darauf eher gelassen reagierten. Die verhaltene Reaktion zeige auch, dass sich die Anleger von der Inflation nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen ließen, kommentierte QC Partners. Die Mehrheit der Börsianer habe längst die Sicht der Notenbanken übernommen, dass so hohe Teuerungsraten nur ein vorübergehendes Phänomen sein dürften. Ahold Delhaize reagierten sehr fest (+4%) auf die Vorlage des Quartalsberichts. Bei Marks & Spencer ging es um 16,5 Prozent nach oben. Die Kaufhauskette hatte ihre Gewinnerwartungen massiv erhöht. Mediaset (+6,9%) übertraf mit dem EBIT im dritten Quartal die Prognose klar.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Für Adidas ging nach einem enttäuschenden Ausblick um 3,7 Prozent abwärts. Nach soliden Zahlen stiegen dagegen Eon um 1,3 Prozent. Bei Infineon wurde der Gewinn als deutlich über den Erwartungen hervorgehoben, auch die Margenentwicklung kam gut an. Nach der jüngsten Rally der Aktie dürften hier Gewinnmitnahmen dafür gesorgt haben, dass der Kurs um 1,2 Prozent nachgab. SMA Solar schossen um 14,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen erzielte im Quartal überraschend einen Gewinn von 2 Millionen Euro statt eines erwarteten Verlusts in gleicher Größenordnung. Nach der Zahlenvorlage brachen Leoni um 13,4 Prozent ein. Habe das Unternehmen mit der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr die Erwartungen noch klar übertreffen können, sei dies im dritten Quartal nur bedingt gelungen, so die DZ Bank, die zudem die weiter angespannte Finanzlage bei dem Unternehmen betonte.

XETRA-NACHBÖRSE

Nagarro wurden bei Lang & Schwarz gut 1 Prozent höher gestellt, nachdem der IT-Berater die Umsatzprognose für 2021 erneut angehoben hatte. Patrizia bewegten sich dagegen mit dem breiten Markt leicht nach unten, nachdem das Immobilienunternehmen im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert, den Ausblick für das Gesamtjahr aber lediglich innerhalb der bereits bekannten Spanne präzisiert hatte. Anders bei SLM Solutions, wo der Kurs um rund 10 Prozent nach oben gesetzt wurde. Der 3D-Drucker-Hersteller rechnet 2022 mit einem Umsatzsprung und auch das operative Ergebnis soll sich "signifikant" verbessern. Morphosys zeigten sich einen Tick leichter, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine Ausweitung der Verluste mitgeteilt hatte, zugleich am Ausblick aber unverändert festhielt. Um fast 4 Prozent aufwärts auf 27,85 Euro ging es für va-Q-tec. Der Anbieter von Thermoboxen sieht sich nach den ersten neun Monaten auf dem besten Weg, die selbst gesteckten Ziele 2021 zu erreichen. Zudem führte va-Q-tec eine Barkapitalerhöhung im Schnellverfahren durch zum Preis von 26,10 Euro je Aktie. Maschinenfabrik Berthold Hermle (+5%) profitierten von einer nachbörslich angehobenen Umsatzprognose, während Pacifico Renewables Yield leicht nachgaben nach der Nachricht, dass der Vorstand das Kapital ohne Bezugsrecht

