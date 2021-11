Die Aktie von Standard Lithium stand gestern in Nordamerika - das Papier wird ja sowohl in den USA als auch in Kanada gehandelt - erneut unter Druck. An der kanadischen Heimatbörse rutschte die Aktie 10,5 Prozent auf 12,30 Kanadische Dollar nach unten, in den USA rutschte die Aktie sogar in den einstelligen Bereich und schloss bei 9,89 Dollar. Die große Frage ist: Wie tief kann es gehen?Kurz zur Erinnerung: Zum Ende der vergangenen Woche zeichnete sich bei Standard Lithium aus charttechnischer Sicht ...

