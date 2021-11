Original-Research: PSI Software AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software AG



Unternehmen: PSI Software AG

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2021

Empfehlung: Halten

seit: 11.11.2021

Kursziel: 45,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.11.2021, vormals Verkaufen

Analyst: Thorsten Renner



Anhaltend positive Entwicklung im dritten Quartal 2021

Die PSI Software AG befindet sich im laufenden Geschäftsjahr 2021 ganz klar auf Erfolgskurs. In den ersten neun Monaten konnten sowohl der Umsatz als auch vor allem das Ergebnis deutlich ausgebaut werden. Angesichts der weiteren Fortschritte im Hinblick auf die PSI-Plattform haben wir unsere Margenschätzungen für die kommenden Jahre erhöht.



Die Vorteile der partnerfähigen Konzernplattform zeigen sich ganz eindeutig im Segment Produktionsmanagement. Dort sind die Produkte bereits auf die Plattform umgestellt und PSI erwirtschaftete hier in den ersten drei Quartalen eine stattliche EBIT-Marge von 13,1 Prozent. Das Segment Energiemanagement befindet sich noch in der Umstellung, mit der Einführung des neuen Leitsystems, das auf der PSI-Plattform basiert, erwarten wir auch dort kontinuierlich steigenden Margen. Im bisherigen Jahresverlauf gelang hier zumindest der Sprung über die Marke von 6 Prozent.

Für die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind wir unverändert positiv gestimmt, zumal nach Ende des dritten Quartals weitere größere Aufträge eingegangenen sind. Die umfassende Digitalisierung sowie zahlreiche Zukunftsbranchen, in denen PSI hervorragend positioniert ist, eröffnen dem Unternehmen auch in den kommenden Jahren immense Wachstumschancen. Bei den Themen Energie und Klimaschutz wird das erwartete Wachstum noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.



Nach unserem letzten Research-Update vom 23. August 2021, in dem wir die PSI-Aktie angesichts des seinerzeitigen immensen Kursanstiegs mit 'Verkaufen' eingestuft hatten, setzten die von uns erwarteten Gewinnmitnahmen ein. Bis Oktober fiel die Notierung dann auch in den Bereich unseres Kursziels von 37,50 Euro zurück. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen jedoch nunmehr erneut angehoben. Daraus resultiert auch eine weitere Erhöhung unseres Kursziels auf 45,50 Euro. Auf dieser Basis setzen wir unser Rating für den PSI-Anteilsschein wieder von 'Verkaufen' auf 'Halten' herauf.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23061.pdf



°