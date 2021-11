DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pressemitteilung MPC Capital nutzt starkes Marktmomentum zur Veräußerung der niederländischen Immobilienaktivitäten - Veräußerung von Cairn Real Estate BV an Schroders - Erlös soll zur weiteren Beschleunigung des Wachstums in nachhaltigen Anlagestrategien verwendet werden - Abschluss der Transaktion in Q1 2022 erwartet Hamburg, 11. November 2021 -- Der Hamburger Investment-Manager und Co-Investor MPC Capital verkauft seine niederländischen Immobilienaktivitäten an Schroders Capital, den Private Assets-Investment-Arm der Schroders Group. Die Transaktion umfasst alle Anteile an der Cairn Real Estate BV, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MPC Capital. Der Nettokaufpreis beläuft sich auf ca. EUR 30 Millionen. Ulf Holländer, Vorstandsvorsitzender von MPC Capital: "Mit dieser Transaktion stellt MPC Capital einmal mehr seine Fähigkeit unter Beweis, über den Aufbau von erfolgreichen operativen Plattformen langfristige Werte zu schaffen. Wir beabsichtigen, den Erlös aus der Transaktion zur weiteren Beschleunigung des Wachstums in den Kernbereichen Erneuerbare Energien, Immobilien und Schifffahrt einzusetzen. Der besondere Fokus liegt dabei auf der Nutzung von Investitionsmöglichkeiten mit steigender Nachfrage im Zusammenhang mit der Energiewende, z.B. erneuerbare Energien, nachhaltige Wohnprojekte, die Erneuerung von Handelsschifffahrtsflotten und alternative Antriebstechnologien im maritimen Bereich. Wir möchten dem Team von Cairn unseren herzlichen Dank für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit aussprechen." Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Bedingungen. Der Verkauf von Cairn wird voraussichtlich mit einem Buchgewinn im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zum Ergebnis vor Steuern (EBT) des MPC Capital-Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 beitragen. MPC Capital wird im ersten Quartal 2022 einen Finanzausblick für 2022 veröffentlichen. Der Finanzausblick für 2021 bleibt unverändert (niedrigeres Umsatzniveau und eine deutliche Verbesserung des EBT im Vergleich zum Vorjahr). MPC Capital wurde in der Transaktion von Oaklins als Finanzberater und Vriman als Rechtsberater begleitet. Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 200 Mitarbeiter.



Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

