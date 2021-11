Quartalszahlen bei Adidas und E.ON

Werbung



Die beiden DAX©-Konzerne Adidas und E.ON veröffentlichen ihre operativen Ergebnisse des dritten Quartals 2021.



Der Sportartikelhersteller Adidas mit Sitz in Herzogenaurach publizierte am Mittwoch Quartalszahlen. Diesen ist zu entnehmen, dass der Sport-Konzern einen Umsatzanstieg von drei Prozent sowie eine operative Marge in Höhe von 11,7 Prozent verbuchte. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen beträgt laut Quartalsbericht 479 Millionen Euro. Adidas räumt ein, dass aufgrund aktueller Probleme in den Lieferketten die Produktionskapazitäten massiv eingeschränkt wurden. Die Gewinne des Unternehmens sanken um circa zehn Prozent und auch der drei prozentige Umsatzanstieg liegt unter den Erwartungen des Halbjahresberichts von Adidas. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse fiel der Kurs des Adidas-Anteilsscheins zeitweise um ganze fünf Prozent. Allerdings ist Adidas mit dieser Herausforderung nicht allein: Aufgrund der Lieferengpässe müssen Konkurrenten wie Nike ebenfalls Abstriche in der Produktion machen.





Auch der deutsche Energiekonzern E.ON mit Sitz in Essen veröffentlicht seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021. Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass das Energieunternehmen ein Anstieg des bereinigten EBIT um 46 Prozent verbuchen konnte. Diese liegt nun bei circa 3,9 Milliarden Euro. Zudem konnte das Essener Unternehmen einen bereinigten Konzernüberschuss von rund 2,2 Milliarden Euro erwirtschaften, dies entspricht einer Gewinnverdopplung des Konzerngewinns im Vorjahresvergleich. Vor allem die steigenden Strom- und Energiepreise sind ein umsatztreibender Faktor des Unternehmens gewesen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?