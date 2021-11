Das Instrument 1AM DK0015250344 ALM. BRAND A/S NAM. DK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.11.2021

The instrument 1AM DK0015250344 ALM. BRAND A/S NAM. DK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.11.2021



The instrument MB01 KYG7T96K1077 SCULLY ROYALTY LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.11.2021 and ex capital adjustment on 12.11.2021



The instrument LR8B CA5171036026 LARGO RES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.11.2021 and ex capital adjustment on 12.11.2021

