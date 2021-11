The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2021



ISIN Name

XS0465576030 TELIA COMPANY AB 09/21MTN

XS1717567587 COCA-COLA EU.P. 17/21 FLR

XS1711173218 CHINA DEV.BK 17/21 MTN

US50065TAC71 KOREA DEV. BANK 11/21

CH1122548808 ASTROCAST SF -,01

ASTROCAST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de