Dass der Deutsche Aktienindex heute Morgen trotz herben Gegenwinds von der Inflationsfront und einer schwachen Wall Street noch immer über der 16.000er Marke notiert, ist ein starkes Signal. Nachdem die Frankfurter Börse wochenlang über die Rekord-Rally in New York nur staunen konnte, baut der DAX jetzt eine relative Outperformance auf. Der Index hat die Korrektur an der Wall Street schon gestern nicht nachvollzogen und lässt sich auch zum heutigen Handelsstart davon nicht aus dem Tritt bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...