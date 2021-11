Der Hersteller von Gabelstaplern und anderen Flurförderzeugen rechnet jetzt damit, 2025 einen organischen Konzernumsatz von 5,5 Mrd. € zu erreichen. In der vor einem Jahr vorgestellten Prognose hatte man lediglich 4,6 Mrd. € anvisiert. Die Prognose für die EBIT-Marge hat man von 8 % auf 8 bis 10 % angehoben. Die erst kürzlich von JUNGHEINRICH eingeführte Kennziffer der Rentabilität auf das eingesetzte Kapital (ROCE) erwartet man zwischen 21 % und 25 %. Die Aktie notierte gestern im frühen Handel zunächst leicht im Plus, rutschte dann aber im weiteren Tagesverlauf zeitweise leicht ins Minus ab. Die Bewertung ist mit einem KGV von 17,5 nicht unbedingt mehr billig, befindet sich aber noch in einem vertretbaren Rahmen. Charttechnisch gibt es aber erst dann grünes Licht, wenn die hartnäckige Widerstandsmarke bei rund 48 € nachhaltig überwunden werden kann. Seit Mai dieses Jahres ist der Kurs mehrere Male an dieser Marke gescheitert.



