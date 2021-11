Der Dax hat sich auch zur Wochenmitte weiter seitwärts bewegt. Trotz Verlusten an den US-Börsen aufgrund der ausufernden Inflation hält sich der deutsche Leitindex dicht unter seinem jüngsten Rekordhoch. Während die Teuerungsrate in Deutschland weiterhin bei 4,5% verbleibt, setzt sich der Preisanstieg in den USA weiter fort. Dort sind die Verbraucherpreise auf den höchsten Stand ...

