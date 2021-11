Die neuen US-Inflationsdaten für Oktober schicken den Goldpreis erstmals seit mehreren Monaten über einen wichtigen Widerstand bei 1.835 US$ und katapultieren ihn in der Spitze bis auf 1.866 US$. In Symbiose damit ziehen auch die Aktien der Goldproduzenten Agnico Eagle (WKN: 860325), Newmont Mining (WKN: 853823), Barrick Gold (WKN: 870450) und Kinross Gold (WKN: A0DM94) kräftig an. Es kommt, wie es kommen musste: Wie bei einem Katz- und Mausspiel ...

