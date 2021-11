In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 verzeichnete die Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) Umsatzerlöse in Höhe von 371,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 341,6 Mio. €). Damit lag der Umsatz um 29,8 Mio. € oder 8,7 % über dem Wert im Vorjahreszeitraum. Speziell die Verkäufe von Intratect(R), Biotests Immunglobulin-Präparat, lagen deutlich über dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 auf 11,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 7,8 Mio. €). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe ...

