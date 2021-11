DJ IT-Dienstleister Cancom erhöht Periodenergebnis deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom hat in den ersten neun Monaten auch unter dem Strich ein starkes Wachstum erreicht. Neben dem organischen Wachstum profitierte die Gesellschaft auch von dem Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Großbritannien und Irland. Die erst Ende Oktober mit den vorläufigen Quartalsergebnissen erhöhte Prognose 2021 hat Cancom am Donnerstag bekräftigt.

Das Periodenergebnis für den Zeitraum von Januar bis Ende September lag bei 260,9 Millionen Euro nach 41,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die britische Tochter Cancom Ltd wurde im dritten Quartal für knapp 400 Millionen Euro an Telefonica Tech verkauft, die zur spanischen Telefonica gehört. Den Buchgewinn aus der Veräußerung bezifferte Cancom auf 225 Millionen Euro.

Nach der am 27. Oktober erhöhten Jahresprognose geht der Vorstand nun bei Umsatz, Rohertrag und Konzern-EBITDA von einem "sehr deutlichen Wachstum" (zuvor: deutliches Wachstum) aus. Die Prognose für das Konzern-EBITA, die bereits ein sehr deutliches Wachstum vorsah, blieb unverändert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2021 02:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.