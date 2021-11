Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handelstag schwächer aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,44 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen etwas tieferen Handelsstart an. Negative Vorgaben lieferte die Wall Street. An den US-Börsen sorgte die rasant anziehende Inflation ...

