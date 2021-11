Unterföhring (ots) -11. November 2021. Endlich: Nippelboard, Heavytones und natürlich die schärfste TV-Kritik im deutschen Fernsehen - "TV total" ist zurück. Herausragende 27,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer feiern am Mittwochabend die erste Ausgabe der Kultshow mit Sebastian Pufpaff.Die erste Ausgabe von ZOL am Mittwochabend holt im Anschluss sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Mit 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist ProSieben klar der stärkste Sender am Mittwoch."TV total" mittwochs, 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 10.11.2021 (vorläufig gewichtet: 11.11.2021)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5070025