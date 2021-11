DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE gewinnt führenden deutschen Versicherer als Neukunden

* Serviceware Financial löst Bestandslösung ab * Lizenzabschluss generiert Umsatz im sechsstelligen Euro-Bereich

Bad Camberg, 11. November 2021 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat einen führenden deutschen Versicherer als Neukunden gewonnen. Die Assekuranz mit rund 7.000 Mitarbeitern hat sich für den Einsatz des Moduls Serviceware Financial aus der einzigartigen ESM-Plattform von Serviceware im Konzern entschieden. Die Lizenzvereinbarung ist für Serviceware mit einem Umsatz im sechsstelligen Euro-Bereich verbunden.

Serviceware Financial bietet Kunden eine zukunftsorientierte Plattform, die sich mit wachsenden Anforderungen weiterentwickelt und auf spezifische Anforderungen anpassen lässt. Die Softwarelösung für das Financial Management von IT- und Shared-Services wird bei dem Versicherer die bisherige Lösung vollständig ersetzen. Serviceware Financial unterstützt bei der Zusammenführung und Verarbeitung von Daten unterschiedlicher Quellsysteme und integriert sich nahtlos in die bestehende SAP-Applikationslandschaft und den vorhandenen Verrechnungsprozess. Dabei werden sämtliche aufsichtsrechtliche Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an IT (VAIT) und Compliance berücksichtigt und erfüllt.

Timo Retslag, Strategic Senior Account Manager bei Serviceware: "Wir freuen uns über den Neukundengewinn und dass sich ein weiteres renommiertes Unternehmen für eine Softwarelösung aus unserer ESM-Plattform entschieden hat. Serviceware Financial hilft unserem neuen Kunden, sich zukunftssicher in einem stark umkämpften Markt noch professioneller und automatisierter aufzustellen."

Über Serviceware

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes, Serviceware Financial, Serviceware Resources, Serviceware Knowledge und Serviceware Performance. Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

