SLM Solutions konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 den Aufschwung fortsetzen. Basierend auf dem soliden Auftragsbestand und der allgemeinen Geschäftsdynamik wurden die Prognosen für 2021 bestätigt. Zudem hat der Vorstand einen Blick über den Tellerrand gewagt - der hat es in sich.Der Auftragsbestand bei SLM Solutions stieg im Jahresvergleich um knapp 75 Prozent auf 34 Millionen Euro. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die anhaltende Stärke des Bestandsportfolios sowie durch ...

