Hamburg (ots) -Der bekannteste Premium Vielflieger Frank Schröder alias Der HON, setzt zur nächsten Flugstufe an - einen Ausflug in den Weltraum. Diese Möglichkeit war bisher nur Astronauten vorbehalten. Doch jetzt kann man einfach Tickets kaufen. Mit Virgin Galactic und dem Raumschiff "Spaceship Two" soll es nun am 11.11.22 als erster deutscher Weltraum-Tourist ins All gehen.Los geht es Anfang 2022 mit dem Zentrifugen- und Schwerelosigkeitstraining in den USA. Auch ein Medical Check ist notwendig. Der HON will so fit wie möglich sein, denn die Flughöhe ist am Anfang 15.000 Meter. Dann wird das Spaceshuttle ins All geschossen und man erlebt die Schwerelosigkeit an Bord mit einem faszinierenden und unvergesslichen Ausblick auf unseren blauen Planeten.Dieser Traum kostet 250.000 USD für ca. 2,5h Astronautenfeeling inklusive 2-3 Tage Training, Medizin-CheckUp und Unterbringung am Spaceport mit Vollpension. Um diese Reise zu finanzieren, startet Frank Schröder ein Crowdfunding. Dafür gibt es fantastische exklusive Bilder, ein tägliches Video-Tagebuch auf YouTube & Instagram, Caps & T-Shirts. Gleichzeitig präsentiert Frank Schröder seinen aktuellen neuen Song: WELTRAUM TOURIST, erhältlich bei allen bekannten Streamingplattformen wie Spotify, Apple, Google & Amazon zum streamen und Download.Lasst uns die große Weltraum-Show starten und schickt den HON ins All. Der HON - Erster deutscher Weltraum TouristInstagram: http://bit.ly/2RTnx5kTwitter: http://bit.ly/33LBurNYouTube Video: https://bit.ly/3ESGqgYApple Music: https://apple.co/2SwK5ceDerer Stream: https://bit.ly/302MrcnSpotify: https://spoti.fi/2L4XrtxPressekontakt:Frank Schröder / Der HON: info@derhon.deOriginal-Content von: ALLMUSICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107209/5070040