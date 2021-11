DJ Ifo-Institut: Klima in der Veranstaltungsbranche schlechter als insgesamt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in der deutschen Veranstaltungswirtschaft ist in Corona-Zeiten deutlich schlechter als bei den Dienstleistern allgemein und in der Gesamtwirtschaft. Das geht aus dem neuen Index des Ifo-Instituts für die Branche auf der Basis von Antworten von rund 200 Firmen hervor, teilte das Institut mit. Der entsprechende Wert der Branche lag im Oktober demnach bei minus 2,2 Punkten. Die Dienstleister insgesamt lagen bei plus 16,5, die Gesamtwirtschaft bei plus 13,6 Punkten. "Die Veranstaltungsbranche erholt sich zwar, im September war der Wert bei minus 12,8, aber sie hängt immer noch weit zurück", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen bezeichneten den Auftragsbestand im Oktober als schlecht. Überwiegend hofften die Firmen jedoch auf steigende Umsätze in den kommenden Monaten. Im Mai 2021 erhob das Ifo-Institut die Zahl nach eigenen Angaben erstmals. Damals lag der Wert der Veranstaltungsbranche weit tiefer, bei minus 37,5. Die teilnehmenden Betriebe deckten ein weites Spektrum ab, unter anderem fallen darunter Catering, PR, Gerätevermietung, Arbeitskräfteüberlassung, Security, Messeveranstalter, Kinos, Diskotheken, Theater und weitere Veranstalter.

November 11, 2021 03:11 ET (08:11 GMT)

