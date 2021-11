NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 78 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Thiel erwartet sich vom anstehenden Quartalsbericht eine Rekordmarge und einen starken Free Cashflow. Das Management könnte auch das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr anheben, schrieb er am Donnerstag in einem Ausblick./ag/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 02:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 02:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS5D8

