Neckarsulm (ots) -Zum Start der Glühwein-Saison überraschen Kaufland und Twitch-Streamer Jens Knossalla alias "Knossi" mit einer neuen Spirituosen-Kreation sowie dazugehörigem Rap-Song. Den "Alge Glühwein" in den Sorten Rot und Weiß gibt es ab heute in allen Kaufland-Filialen und dort exklusiv im stationären Handel. Gemeinsam mit der Agentur DEPARTD und Knossis Management DLS Consulting wurden für den Launch Song und Video produziert, die dank Ohrwurm-Charakter das Potenzial zum Weihnachtssong 2021 haben. In "Glühweinbrauerei" rappt Knossi im Weihnachtspullover vor der Glühweinhütte und ist dabei ganz er selbst: witzig und selbstironisch."Der Song soll gute Laune verbreiten, nicht nur bei Knossis großer Community", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Im März war Knossi Teil der Kaufland-Kampagne "König von Kaufland". Nur einen Monat später präsentierte er dort seinen Likör "Alge", dessen Markteinführung Kaufland mit einer passender Social-Media-Kampagne inklusive Online-Spot begleitete. Hergestellt wird der Likör ebenso wie der Glühwein von der FJU GmbH aus Hatten in Niedersachsen.Das Video zum Alge Glühwein finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Kaufland. (https://www.youtube.com/watch?v=jHCS6Yj0uwQ)Musik:Produziert von: Jan van der Toorn | The Arc Studios BerlinMastering: Jan van der ToornText: Knossi, Curly & David SchollVideo:Videoproduktion: DEPARTD im Auftrag von Kaufland DeutschlandRegie: Georg von MitzlaffDOP: Sebastian OttoCreative Director: David SchollProducer: Anisha Glück & Jasmin SierPressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5070102