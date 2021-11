Neues Enzymprodukt NuCLEANase erlaubt den Abbau aller Arten von DNA/RNA

Effiziente, robuste und wirtschaftliche Lösung für industrielle Prozesse in der Lebensmittel-, Futtermittel-, und Consumer-Care-Branche

Enormes Umsatzpotential, da mehrere Milliardenmärkte adressierbar

c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft im Enzym-Engineering und der Bioprozess Entwicklung, startet die Markteinführung eines neu entwickelten Enzymprodukts: NuCLEANase ist eine hochaktive Endonuklease, die alle Formen von DNA und RNA abbaut. Daraus ergibt sich eine große Bandbreite an Anwendungen in der Lebensmittel-, Futtermittel-, und Consumer-Care-Branche, mit entsprechend hohem Marktpotenzial. c-LEcta demonstriert damit erneut seine Fähigkeit, hochwertige Enzymprodukte an den Markt zu bringen.

NuCLEANase ist ein speziell optimiertes Enzympräparat, welches alle Arten von DNA spaltet. Damit können DNA-Reste aus Produkten entfernt werden, die mithilfe von Mikroorganismen hergestellt werden: Hierzu zählen z. B. Enzyme für die Lebens- und Futtermittelindustrie, aber auch Vitamine und Aminosäuren. Auf Basis seiner proprietären Technologieplattform ENESYZ bietet c-LEcta diese Nuklease erstmals in industriellen Mengen, hoher Qualität und zu erschwinglichen Preisen für alle Kunden an. NuCLEANase unterstützt jeden Prozess, der die Entfernung von DNA und RNA erfordert und ist damit ein zuverlässiges Werkzeug für verschiedene Kundengruppen.

"Unsere Strategie, auf die Entwicklung eigener Produkte zu setzen, hat sich in den letzten Jahren bewährt", unterstreicht Dr. Marc Struhalla, Gründer und CEO des Unternehmens. "Nach den Erfolgen der Plug Play Biocats und der DENARASE-Produktfamilie ergänzen wir unsere Palette mit NuCLEANase nun um ein weiteres attraktives Produkt, für welches wir selbst Marketing und Vertrieb übernehmen. NuCLEANase ist ein weiteres Beispiel für die Leistungsfähigkeit unserer Technologieplattform ENESYZ."

Dr. Biljana Mitrova, Business Development, ergänzt: "Für unser neues Enzymprodukt NuCLEANase sehen wir großes Potenzial. NuCLEANase ist das perfekte Werkzeug, um jeden Prozess in der Industrie zu unterstützen, bei dem die effiziente Beseitigung von Erbgutresten, also Nukleinsäuren, notwendig ist, oder eine Steigerung des Anteils von Nukleotiden gewünscht wird. In Hefeprodukten beispielsweise: Hefen enthalten viele wertvolle Nährstoffe aber auch Nukleinsäuren, die indirekt Gicht und Nierensteine fördern können. NuCLEANase spaltet sie auf, sodass sie leicht entfernt werden können." Es gibt weitere Anwendungen: In Geschmacksstoffen verbessern die aufgespaltenen Nukleinsäuren in kleinen Mengen das Aromaprofil, in größerer Menge werden sie im Tierfutter als gesundheitsfördernde Additive verwendet.

NuCLEANase ermöglicht darüber hinaus eine Beseitigung von hartnäckigen Biofilmen, also Schmutzfilmen, die sich wie Plaque auf Oberflächen absetzen. Nach Behandlung durch NuCLEANase lösen sich die zähen Beläge leichter und lassen sich effizient entfernen. Biofilme sind beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder im medizinischen Umfeld problematisch, treten aber auch auf menschlichen Zähnen und der Haut auf, sodass zu erwarten ist, dass NuCLEANase auch in Körperpflege- und Kosmetikprodukten vorteilhaft eingesetzt werden kann.

Alle Informationen zum Produkt finden Sie unter www.nucleanase.com.

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkten wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 100 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005570/de/

Contacts:

cometis AG

Daniela Simonsen

Telefon: +49 (0) 611 205855 35

Fax: +49 (0) 611 205855 66

E-Mail: simonsen@cometis.de