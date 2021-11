Die Scout24-Gruppe (ISIN: DE000A12DM80) ist mit ihrem erweiterten Produktangebot auch im dritten Quartal 2021 stark gewachsen. So wurde die positive Entwicklung des ersten Halbjahres trotz des angespannten Immobilien-Marktumfelds fortgesetzt. Insgesamt stiegen die Scout24 Konzern-Umsatzerlöse in Q3 2021 um 8,8 % auf 97,5 Millionen Euro und in den ersten neun Monaten um 9,4 % auf 287,2 Millionen Euro. Haupttreiber hierfür war erneut das Residential Real Estate Segment mit dem stark wachsenden Mandatsvermittlungs-Geschäft (Leads) sowie den Konsumenten-Abos (Plus-Produkte). Das Konzern-EBITDA aus ...

