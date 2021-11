DGAP-Ad-hoc: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Clean Logistics SE: Clean Logistics plant Übernahme der E-Cap Mobility GmbH



11.11.2021 / 10:17 CET/CEST

Clean Logistics plant Übernahme der E-Cap Mobility GmbH



Hamburg, 11. November 2021: Die Clean Logistics SE hat am heutigen Tage einen Vorvertrag über den Erwerb von 25,1 % der Anteile an der E-Cap Mobility GmbH mit Sitz in Winsen (Luhe) abgeschlossen. Der vorläufige Kaufpreis beträgt EUR 2,5 Mio. Clean Logistics plant die Übernahme der restlichen Anteile an der E-Cap Mobility GmbH in Höhe von 74,9 Prozent in den nächsten Monaten umzusetzen. In diesem Rahmen wird der endgültige Kaufpreis auf Basis eines Wertgutachtens eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers festgelegt. Dabei wird angestrebt, dass 50 % der Anteile an der E-Cap Mobility GmbH im Wege der Sacheinlage unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals erworben werden und der übrige Teil gegen Barzahlung. Die Anzahl der auszugebenden Aktien steht noch nicht fest, sondern richtet sich nach der noch vorzunehmenden Bewertung und dem Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft. Die Durchführung der Transaktion steht noch unter verschiedenen Bedingungen, unter anderem dem Vorbehalt des Abschlusses finaler Verträge und der Finanzierung des Barkaufpreises. Die E-Cap Mobility GmbH ist im Elektroumbau von Fahrzeugen und Anlagen sowie der Bereitstellung von Gesamtlösungen für mobile und stationäre Wasserstoffsysteme tätig und arbeitet eng mit der Clean Logistics SE zusammen. Die E-CAP Mobility GmbH befindet sich derzeit in der Aufbauphase, die noch von hohen Investitionen und den damit einhergehenden Anlaufverlusten geprägt ist und erwartet daher im laufenden Geschäftsjahr 2021 bei einem Umsatz von etwa EUR 2,6 Mio. einen Verlust von etwa EUR 1,5 Mio. Im Geschäftsjahr 2022 erwartet die E-CAP Mobility GmbH bereits Umsätze im zweistelligen Mio.-Bereich bei einem deutlich positiven Ergebnis und wird dadurch sowie mit ihren Entwicklungen, die ein wichtiger Baustein in der Strategie der Clean Logistics SE sein werden, erwartungsgemäß wesentliche positive Auswirkungen auf die Emittentin haben.



Mit der Übernahme der E-Cap Mobility GmbH will Clean Logistics die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Unternehmen festigen. Clean Logistics und E-Cap Mobility haben in der Vergangenheit bereits unter anderem eng in den Bereichen Forschung und Entwicklung und Prototyping zusammengearbeitet. Zukünftig wird das Team von E-Cap Mobility Clean Logistics auch bei der Konvertierung von dieselbetriebenen Bussen und Sattelzugmaschinen zu emissionsfreien Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb unterstützen. E-Cap Mobilty verfügt über umfangreiches Know-how und Zugang zu Technologien für die modulare Bauweise von brennstoffzellen- und rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen.

Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics: 'Wir haben in der Vergangenheit bereits eng und erfolgreich mit E-Cap Mobility zusammengearbeitet. Die Beteiligung an dem Unternehmen ist der logische Schritt unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wir freuen uns, unseren Wachstumskurs in Zukunft gemeinsam mit E-Cap Mobilty zu beschreiten.'

Philip Wagemann, Geschäftsführer bei E-Cap Mobility: 'Die Partnerschaft mit Clean Logistics ist für E-Cap Mobility ein Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte. Clean Logistics verfügt über umfangreiches Know-how, einen exzellenten Marktzugang und ein hervorragendes Team. Ich bin überzeugt, dass beide Seiten von dieser Zusammenarbeit langfristig profitieren werden.'

Über Clean Logistics

Clean Logistics ist ein Technologieführer bei der Dekarbonisierung des Transportsektors. Busse und Sattelzugmaschinen werden durch den Einsatz moderner Wasserstofftechnologie im Zusammenspiel mit Batteriespeichern zukunftsfähig. Dabei ersetzt Clean Logistics bei Bestandsfahrzeugen den herkömmlichen Dieselantrieb durch emissionsfreie Antriebstechnologie und innovative Steuerungstechnik. Mit dieser Konvertierung führt Clean Logistics den Schwerverkehr und öffentlichen Nahverkehr in eine klimaneutrale Zukunft und leistet so einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.

Über E-Cap Mobilty

https://ecap-mobility.com/de/

Ihr Ansprechpartner bei Clean Logistics:



Timo Hinrichs

th@cleanlogistics.de

Trettaustraße 32

21107 Hamburg

Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien:

edicto GmbH

Ralf Droz/ Doron Kaufmann

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 90550554

E-Mail: cleanlogistics@edicto.de

