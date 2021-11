Deutschland (ots) -Optimaler Schutz und Nachhaltigkeit an erster StelleSpezialistInnen mit 25 Jahren Erfahrung in den BereichenVersicherung, Technologieund Umweltschutz haben sich zusammengetan, um gemeinsam ein wesentliches Ziel zu erreichen: Ein idealer Hundekrankentarif kombiniert mitNachhaltigkeit. Umwelt- und Naturschutz stellen dabei den Kern der Unternehmensidentität der Panda Tierversicherung dar.DasPANDA Team besteht aus HundebesitzerInnen und kennt somit dieVerantwortung, die damit einhergeht: Dem eigenen Vierbeiner optimalen Schutz und Versorgung zu bieten, selbst bei hohen OP-Kosten, unvorhergesehenen Unfällen und Krankheiten. All das verstärkt, wenn der Hund älter wird. Die PANDA Tierversicherung bietet eininnovatives und leistbares Angebot an Hundekranken- und OP-Versicherungen, sowie eine Hundehaftpflichtversicherung und nehmen Hunde sogar noch bis vor Erreichung des 9. Lebensjahres auf.Tarifoptimierung mit Versicherungspartner Element:Das Angebot für die KundInnen soll noch besser sein, als überall sonst. Deshalb bietet die PANDA Tierversicherung folgende Extras bei Versicherungsabschluss: Als Willkommensbonus gibt es ein digitales Gespräch mit einem Online-Tierarzt von "Pfotendoctor," u.a. für Ernährungs- und Pflegetipps, denn Gesundheit beginnt mit Prävention. Zudem gibt es eineKostenübernahme für einen Mikrochip und einen Heimtierausweis. Die Wartezeit beträgt nur1 Monat, damit Leistungen rasch bezogen werden können (bei Unfällen sogar sofort). In Notfällen ist das PANDA Team über den Rückrufservice24 Stunden erreichbar.Leistungen für eine sorgenfreie Tierversicherung:- Exklusives PANDA-Schutz-Budget: Am besten gar nicht erst krank werden. Es gibt eine Pauschale für Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitschecks, Zahnprophylaxe (Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung), Wurmkuren und Schutzimpfungen, sowie Floh- und Zeckenvorsorge. Bei schadenfrei, wird das Budget verdoppelt.- Exklusives PANDA-Help-Budget: In Notfällen nicht hängen gelassen. Kann eine Urlaubsreise wegen einer unfallbedingten OP nicht angetreten werden, übernimmt PANDA die Reiserücktrittskosten. Ist aufgrund eines Notfalls die Pflege des Vierbeiners nicht möglich, werden die Unterbringungskosten übernommen.- Prothesen werden bei PANDA mit einem Kostenzuschuss von 500 € unterstützt (z.B. künstliche Organteile oder Hüftgelenke!).- Alternative Heilmethoden sind bei PANDA gedeckt: Akupunktur, Homöopathie, Physio- und Verhaltenstherapie, Chiropraxis und viele mehr.Und das Beste- eine Versicherung von TierschützerInnenn für TierschützerInnen: Neben dem innovativen Tarif und den vereinfachten Versicherungsvorgängen liegt das Ziel des PANDA Teams bei einem Thema, das aktueller ist denn je: Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit seiner Versicherungsgemeinschaft will die Panda Tierversicherung einen Unterschied machen. PANDA spendet jährlich einen Teil seines Umsatzes, um Projekte im BereichTier- und Umweltschutz zu fördern. Demnach unterstützen alle VersicherungsnehmerInnen durch die Versicherungsprämie automatisch jeden Monat ein wichtigesProjekt einer Tier- oder Umweltschutzorganisation. ProjektpartnerInnen sind unter anderem dasTierheim Berlin, One Earth One Ocean, 8 Billion Trees und die Initiative Deutschland Summt!.PANDA - Aus Liebe zum Tier JETZT BESUCHEN (https://www.panda-tierversicherung.com)Pressekontakt:PANDA TierversicherungHannah RichterMühlenstr. 8a D-14167 Berlinhallo@panda-insurtech.com | www.panda-tierversicherung.comOriginal-Content von: Panda InsurTech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159913/5070168