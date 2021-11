München (ots) -Mit FILMLEGENDEN und CINEMA OF HEARTS launcht LEONINE Studios zwei neue zielgruppenspezifische Channels bei Prime Video. Die beiden neuen Angebote ergänzen die erfolgreich etablierten SVOD-Kanäle HOME OF HORROR, FILMTASTIC und ARTHOUSE CNMA. Alle Programmmarken bieten Prime-Mitgliedern ein inhaltlich hochwertiges, mit hohen Ansprüchen kuratiertes SVOD-Angebot bei Prime Video.FILMLEGENDEN ist ein Channel voller Ikonen, filmischer Meisterwerke und großer Kinomomente. Filmliebhaber und Fans von echten Leinwandgrößen und Klassikern erleben bei FILMLEGENDEN die Sternstunden der Filmgeschichte und können auch neue Meisterwerke in einem handverlesenen Programm internationaler und genreübergreifender Spielfilme entdecken wie zum Beispiel WUNDER oder DIE QUEEN. Wöchentlich werden neue Film-Highlights im Channel dazukommen.Mit CINEMA OF HEARTS startet ein Channel für alle, die auf der Suche nach romantischen Komödien, Herzschmerz-Dramen oder leidenschaftlichen Coming-of-Age-Stories sind. Im Mittelpunkt stehen Filme mit Herz, die zum Lachen oder Weinen einladen. Die begeistern und mitreißen. Ob Liebes-Tragödien wie MIDNIGHT SUN oder DEM HORIZONT SO NAH, Komödien wie MÄDELSABEND oder Coming-of-Age-Geschichten wie SUMMER '03 - das sind Feelgood-Filme, die für Herzklopfen sorgen. Das kuratierte Spielfilmangebot wird ebenfalls wöchentlich um neue Highlights ergänzt.Dr. Markus Frerker, COO der LEONINE Studios und verantwortlich für alle Channels und TV-Sender kommentiert die Launches: "Der Bedarf nach weiteren kuratierten Inhalten ist da, das zeigt uns der Erfolg unserer bisherigen Programmangebote. Die beiden neuen Kanäle bieten noch mehr Vielfalt in nachgefragten Genres und ein klares Qualitätsversprechen von LEONINE Studios für alle Streaming-Begeisterten. Mit unserer umfangreichen Lizenzbibliothek sind wir bestens aufgestellt, um qualitativ hochwertige, wechselnde Inhalte für FILMLEGENDEN und CINEMA OF HEARTS zusammenzustellen."Prime-Mitglieder können FILMLEGENDEN (https://www.amazon.de/gp/video/storefront?contentType=subscription&contentId=filmlegendende&benefitId=filmlegendende&linkCode=sl2&tag=digital_social_filmlegenden-21&linkId=e3692806d264e316015fd27ea840ca23&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl) und CINEMA OF HEARTS (https://www.amazon.de/gp/video/storefront?contentType=subscription&contentId=cineheartsde&benefitId=cineheartsde&linkCode=sl2&tag=digital_social_coh-21&linkId=40c91ba7d9772e368e2aa3dfd250a3bf&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl) als Prime Video Channels individuell bei Amazon hinzu buchen - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Beide Channels können für einen Zeitraum von 14 Tagen kostenlos getestet werden. Danach kosten sie jeweils 3,99 EUR pro Monat.Die Trailer:- CINEMA OF HEARTS: https://youtu.be/pdlvgVBaDZo- FILMLEGENDEN: https://youtu.be/aPMWvI4RERgLEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales Marketing, LEONINE StudiosTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comAlina HülskenManager Public Relations, LEONINE StudiosTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5070157