Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel etwas schwächer notiert. Der ATX fiel bis 9.45 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.872,10 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es überwiegend leicht abwärts nach den negativen Vorgaben von der Wall Street vom Mittwochabend. An den US-Börsen sorgte die rasant anziehende Inflation für Kursverluste.Am heimischen Aktienmarkt rückten in der laufenden Berichtssaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...