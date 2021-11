Kfar Saba/Frankfurt am Main (ots) -- SodaStream Wassersprudler werden künftig mit Global-Carbon-Footprint-Zertifizierung gekennzeichnet- Ziel: Transparenz und Verbraucherinformation - für nachhaltige KaufentscheidungVolle Transparenz! Die weltweit führende Wassersprudlermarke SodaStream hat heute bekannt gegeben, dass die von Carbon Trust zertifizierten Daten zum CO2-Fußabdruck künftig für die neu eingeführte Wassersprudler-Generation DUO und seinen global meistverkauften Wassersprudler EASY verfügbar sein werden.SodaStream geht von jeher mit gutem Beispiel voran, wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen. Verbrauchern wird eine neue, nachhaltige Möglichkeit des Getränkegenusses geboten, mit der man zugleich einen positiven Beitrag für die Umwelt leistet. Denn man trägt dazu bei, Tausende Einwegplastikflaschen im Sinne des Precyclings zu vermeiden, bevor sie überhaupt erst entstehen. Wie viel SodaStream auf seiner Mission gegen Einwegplastikmüll bereits erreicht hat, zeigen allein die in Deutschland mit SodaStream in 2020 eingesparten 3 Mrd. Einwegplastikflaschen. Bis 2025 wird die rasant wachsende Community der Sodastream-Nutzer in Deutschland rund 28,5 Mrd. Einwegplastikflaschen einsparen. Global sollen im selben Zeitraum wie von SodaStream beim vergangenen Earth Day verkündet wurde rund 78 Mrd. vermieden werden. Eine Entwicklung, die zeigt, wie bedeutend SodaStreams Engagement für eine bessere Umwelt und einen gesunden Planeten ist. Mit der Transparenz hinsichtlich des Carbon Footprints geht SodaStream nun den nächsten wichtigen Schritt.Carbon Trust ist ein unabhängiger Experte und Wegweiser in Richtung Klimaneutralität, der wichtiges Fachwissen von der vordersten Front der Klimabewegung einbringt. Carbon trust leistet seit mehr als 20 Jahren Pionierarbeit bei der Dekarbonisierung von Unternehmen, Regierungen und Organisationen rund um den Globus. Dafür misst und zertifiziert Carbon Trust den ökologischen Fußabdruck von Produkten, Lieferketten und ganzen Organisationen.SodaStream hat für die Wassersprudler DUO sowie EASY das Carbon Trust Reducing Carbon Label erhalten - als visuelles Symbol für die tatsächliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Diese Zertifizierung dient auch als Versprechen für die Zukunft, da die Verwendung des Carbon Reduction Labels alle zwei Jahre eine erneute Zertifizierung erfordert, bei der nachgewiesen werden muss, dass sich der Product Carbon Footprint eines zertifizierten Produkts oder einer Dienstleistung weiter verringert."Der Carbon-Footprint ist eine anerkannte und quantifizierbare Größe, mit der sich Bemühungen um den Klimaschutz messbar lassen machen. SodaStream ist sehr stolz darauf, diese Daten genau ab jetzt öffentlich zu machen - zu einem Zeitpunkt, an dem sich unsere führenden Politiker auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow treffen", kommentierte Karin Schifter-Maor, Global CMO von SodaStream.Pressekontakt:Deutscher Pressestern®Bierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden, GermanyCaroline Wittemann, E-Mail: c.wittemann@public-star.deTel.: +49 611 39539-22 / Fax: +49 611 301995Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58603/5070202